Lame per il ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lame per il ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PATTINI

Soluzione e Curiosità per: Lame per il ghiaccio Il pattinaggio su ghiaccio è l'azione di muoversi sul ghiaccio usando appositi pattini, che consistono in strette lame (a volte dal profilo parabolico) agganciate ad apposite scarpe (o, in tempi antichi, legate alle scarpe normali). Pattini d'argento è un romanzo della scrittrice statunitense Mary Mapes Dodge. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

