Jodie attrice vincitrice di due Oscar - Cruciverba

L'Oscar alla migliore attrice protagonista (Academy Award for Best Actress In A Leading Role) viene assegnato all'attrice votata come migliore dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, cioè l'ente che assegna gli Academy Awards, i celebri premi conosciuti in Italia come premi Oscar.

Jodie Foster, pseudonimo di Alicia Christian Foster (Los Angeles, 19 novembre 1962), è un'attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense.