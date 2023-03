L insieme dei collaboratori di un dirigente - Cruciverba

Giovanni Brusca, soprannominato in lingua siciliana u verru (il porco), oppure lo scannacristiani per la sua ferocia (San Giuseppe Jato, 20 febbraio 1957), è un mafioso e collaboratore di giustizia italiano, in passato membro di rilievo di Cosa Nostra.

Staff – in ambito militare, un organismo incaricato di assistere e consigliare un dirigente

Persone

Hanne Staff (1972) – orientista norvegese

(1972) – orientista norvegese Jamie Staff (1973) – ex pistard britannico

(1973) – ex pistard britannico Leopold Staff (1878-1957) – poeta e filosofo polacco

Altro