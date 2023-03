Le ingaggiano gli avversari - Cruciverba

La lotta (anticamente "lutta", dal latino lucta) consiste nel combattimento corpo a corpo tra due avversari o anche la fase del combattimento in cui i due contendenti finiscono avvinghiati in contatto diretto. Il termine si riferisce in particolare a tecniche, movimenti e contromosse applicate al fine di ottenere un vantaggio fisico, come posizioni di dominanza, uscite e sottomissioni, o per infortunare un avversario. Viene studiata e praticata soprattutto per sport e competizioni ...

Lotte è un comune di 14 109 abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.