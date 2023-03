Lo indossa il frate - Cruciverba

La prima stagione della serie televisiva Il commissario Ricciardi, composta da 6 episodi, è stata trasmessa in prima visione e prima serata su Rai 1 dal 25 gennaio al 1º marzo 2021.

Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. Ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ed ha forma di sacco, con delle maniche larghe e legato alla vita con un cordone. Venne usato come abito permanente (e non semplicemente come espressione di penitenza) per la prima volta da Francesco d'Assisi e dai suoi primi seguaci.