Le hanno tanti e alcune - Cruciverba

Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir (Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir), nota anche come Miraculous, Miraculous Ladybug, o più semplicemente come Ladybug, è una serie animata di genere maho shojo in CGI creata da Thomas Astruc e Jeremy Zag.

Codici

AN – Codice vettore IATA di Ansett (Australia)

– Codice vettore IATA di Ansett (Australia) AN – Codice FIPS 10-4 di Andorra

– Codice FIPS 10-4 di Andorra an – Codice ISO 639-2 della lingua aragonese

– Codice ISO 639-2 della lingua aragonese AN – Codice ISO 3166-1 delle Antille Olandesi

– Codice ISO 3166-1 delle Antille Olandesi AN – Codice ISO 3166-2:CL della regione di Antofagasta (Cile)

– Codice ISO 3166-2:CL della regione di Antofagasta (Cile) AN – Codice ISO 3166-2:ER di Anseba (Eritrea)

– Codice ISO 3166-2:ER di Anseba (Eritrea) AN – Codice ISO 3166-2:ES dell'Andalusia (Spagna)

– Codice ISO 3166-2:ES dell'Andalusia (Spagna) AN – Codice ISO 3166-2:IN delle Isole Andaman e Nicobar (India)

– Codice ISO 3166-2:IN delle Isole Andaman e Nicobar (India) AN – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ancona (Italia)

– Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ancona (Italia) AN – Codice ISO 3166-2:NG dello stato di Anambra (Nigeria)

– Codice ISO 3166-2:NG dello stato di Anambra (Nigeria) AN – Codice ISO 3166-2:TL di Ainaro (Timor Est)

– Codice ISO 3166-2:TL di Ainaro (Timor Est) AN – Codice ISO 3166-2:UZ di Andijan (Uzbekistan)

Cinema

Le ricette della signora Toku (titolo originale An) – film del 2015 diretto da Naomi Kawase

Cucina

An – nella cucina giapponese, pasta di fagioli dolce

Geologia

AN – Gruppo di Sant'Antioco – in provincia di Carbonia-Iglesias – sintema stratigrafico della Sardegna

Informatica

.an – dominio di primo livello delle Antille Olandesi

Medicina

Anoressia nervosa – psicopatologia

Mineralogia

An – abbreviazione di anortite

Mitologia

An – divinità della mitologia sumera

Personaggi

An – personaggio dell'anime e manga Sailor Moon

Persone

Ady An (1980) – attrice cinematografica e televisiva taiwanese

(1980) – attrice cinematografica e televisiva taiwanese Michail An (1952-1979) – calciatore sovietico

(1952-1979) – calciatore sovietico Viktor An (1985) – pattinatore di short track sudcoreano naturalizzato russo

(1985) – pattinatore di short track sudcoreano naturalizzato russo An Ba-ul (1994) – judoka sudcoreano

(1994) – judoka sudcoreano An Byeong-seok (1923-1984) – cestista sudcoreano

(1923-1984) – cestista sudcoreano An Byong-jun (1990) – calciatore nordcoreano

(1990) – calciatore nordcoreano An Chang-rim (1994) – judoka sudcoreano

(1994) – judoka sudcoreano An Chol-hyok (1985) – calciatore nordcoreano

(1985) – calciatore nordcoreano An Dae-song (1993) – calciatore nordcoreano

(1993) – calciatore nordcoreano An Dae-hyun (1962) – ex lottatore sudcoreano

(1962) – ex lottatore sudcoreano An Hyok-il (1991) – calciatore nordcoreano

(1991) – calciatore nordcoreano An Ik-soo (1965) – ex calciatore sudcoreano

(1965) – ex calciatore sudcoreano An Il-bom (1990) – calciatore nordcoreano

(1990) – calciatore nordcoreano An Jong-ho (1987) – calciatore nordcoreano

(1987) – calciatore nordcoreano An Kum-ae (1980) – judoka nordcoreana

(1980) – judoka nordcoreana An Lushan (c. 703-757) – generale cinese

(c. 703-757) – generale cinese An Qi (1981) – ex calciatore cinese

(1981) – ex calciatore cinese An Sang-mi (1979) – ex pattinatrice di short track sudcoreana

(1979) – ex pattinatrice di short track sudcoreana An Shìgao (II secolo–II secolo) – monaco buddhista partico

(II secolo–II secolo) – monaco buddhista partico An Song-il (1992) – calciatore nordcoreano

(1992) – calciatore nordcoreano An Xuán (II secolo–II secolo) – monaco buddhista e traduttore partico

(II secolo–II secolo) – monaco buddhista e traduttore partico An Yong-hak (1978) – calciatore nordcoreano

(1978) – calciatore nordcoreano An Yulong (1978) – ex pattinatore di short track cinese

Politica

Alleanza Nazionale – partito politico italiano storico

– partito politico italiano storico Avanguardia Nazionale – partito politico italiano storico

– partito politico italiano storico Area Nazionale –associazione politica presieduta da Roberto Menia vicina a Futuro e Libertà

Stampa

Avisa Nordland – quotidiano norvegese

Trasporti

An – sigla usata per gli aerei Antonov

– sigla usata per gli aerei Antonov AN – sigla automobilistica internazionale dell'Angola

– sigla automobilistica internazionale dell'Angola AN – targa automobilistica di Ancona (Italia)

Altri progetti