Hanno bianchi depositi in riva al mare - Cruciverba

I depositi bianchi in riva al mare o saline sono formazioni di cristalli di sale o sali minerali che si accumulano lungo le coste o nelle zone costiere. Questi depositi possono essere il risultato dell'evaporazione dell'acqua marina o delle acque sotterranee ricche di sali. Quando l'acqua evapora, i sali rimangono e si cristallizzano, creando strati bianchi o depositi di sale. Questi depositi sono spesso visibili lungo le rive o nelle aree costiere aride e possono formare paesaggi suggestivi. Oltre ad essere un fenomeno naturale, i depositi di sale hanno anche un'importanza economica in quanto possono essere sfruttati per l'estrazione di sale per scopi commerciali o industriali.

