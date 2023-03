Hai poli attraenti - Cruciverba

Che cosa rende le case di oggi così diverse, così attraenti (Just what is it that makes today's homes so different, so appealing) è un'opera (26 × 25 cm, collage su carta, collezione George Zundel, Kunsthalle, Tubinga) del pittore inglese Richard Hamilton, realizzata nel 1956. Viene spesso citata fra le testimonianze più rappresentative della pop art ed è divenuta un manifesto per gli artisti di quella corrente.

La Calamita Cosmica è una scultura di Gino De Dominicis, realizzata in segreto nel 1988 e conservata nella ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata a Foligno (Umbria).