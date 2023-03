Un gruppo di lupi - Cruciverba

Maurizio Enzo Lupi (Milano, 3 ottobre 1959) è un politico italiano, presidente di Noi con l'Italia dall'8 luglio 2020 e deputato alla Camera dal 2001.

Un branco è un gruppo di mammiferi che si riuniscono spontaneamente e operano in modo omogeneo (per esempio nel corso di spostamenti). Il termine viene in genere utilizzato per riferirsi a gruppi di animali della stessa specie; viene talvolta esteso a gruppi di specie diverse quando le diverse specie si comportino in modo sostanzialmente simile (come nei branchi di gnu e zebre).