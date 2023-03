Gruppo con interessi petroliferi - Cruciverba

Il Gruppo Wagner (in russo: , traslitterato: Gruppa Vagnera), noto anche come Compagnia militare privata "Wagner" (in russo: «», traslitterato: CVK «Vagner» dall'inglese PMC Wagner e cioè Private Military Company), è ...

Eni S.p.A., originariamente acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata dallo Stato italiano come ente pubblico nel 1953 sotto la direzione di Enrico Mattei, che fu presidente fino alla sua morte nel 1962, convertita in società per azioni nel 1992.