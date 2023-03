Grande oratore latino - Cruciverba

L'ars oratoria fu una distinta forma della letteratura latina. Rappresentava l'arte del parlare in pubblico con un discorso eloquente ed era strettamente collegata alla retorica, ovvero l'arte del dire, parlare in pubblico e di saper comporre versi per un testo. Nell'antica Roma, dove era conosciuta con il nome di ars dicendi, l'oratoria veniva studiata come una componente della retorica (ossia la composizione e l'esposizione di discorsi) ed era un'abilità importante ...

Marco Tullio Cicerone (in latino: Marcus Tullius Cicero, pronuncia ecclesiastica: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'markus 'tulljus 'ti:tero/, pronuncia restituta o classica: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'mar.ks 'tu:l.l.s 'k.k.ro/; in greco antico: , Márkos Týllios Kikéron; Arpino, 3 gennaio 106 a.C. – Formia, 7 dicembre 43 a.C.) è stato un avvocato, politico, scrittore, oratore e filosofo romano.