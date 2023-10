Grande lago russo - Cruciverba

Ildei cigni (in, ´ ´, lebedínoye ózero) è uno dei più famosi e acclamati balletti del xix secolo, musicato da pëtr il'ic cajkovskij...

Il lago Onega (pronuncia italiana: /o'nga/; in russo ´ ´, Onežskoe Ozero; in finlandese Ääninen) è il secondo lago d'Europa in ordine di grandezza dopo il lago Ladoga.