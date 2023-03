Grande compagnia assicurativa francese - Cruciverba

Alleanza Assicurazioni (conosciuta anche solo come Alleanza) è una compagnia assicurativa italiana fondata a Genova nel 1898. Molto attiva in Italia, specialmente nel ramo vita, fa parte del Gruppo Generali dal 1934 e fa capo a Generali Italia dal 2013.

AXA è un Gruppo assicurativo mondiale operante nella protezione assicurativa e nell'asset management, nato nel 1816 come Mutuelle de l'Assurance; nel 2020 ha 171.000 dipendenti e 105 milioni di clienti in 61 paesi, ricavi per 133 miliardi di euro e un risultato operativo di 3,8 miliardi.