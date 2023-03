La gonna con uno spillone - Cruciverba

Il frock coat o redingotte (inglese: cappotto a tunica) è un cappotto da uomo abbastanza aderente che scende fino alle ginocchia con spacco singolo. È dotato di un colletto e di due risvolti, baveri o revers (doppiopetto).

Il kilt è un indumento maschile che consiste in un pezzo di stoffa arrotolato intorno alla vita (simile alla gonna) ed allacciato. Originariamente il kilt era realizzato con un pezzo di stoffa lungo abbastanza da essere poi appoggiato sulla spalla dopo essere stato arrotolato intorno alla vita. Per la verità, originariamente non era più lungo, ma più alta la stoffa. Era la parte superiore che veniva usata per coprire il busto e anche la testa.