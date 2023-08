Si gioca su un diamante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca su un diamante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BASEBALL

Significato/Curiosità : Si gioca su un diamante

Il baseball è uno sport che si gioca su un diamante, con quattro basi posizionate ad angolo retto. Due squadre si sfidano alternando il ruolo di battuta e difesa. Un giocatore della squadra in battuta lancia la palla, cercando di colpirla con una mazza e mandarla in campo. Gli avversari in difesa cercano di catturare la palla o eliminare i corridori, che avanzano tra le basi. L'obiettivo è segnare punti facendo percorrere ai corridori un percorso completo sulle basi. Il baseball richiede abilità nel lancio, nella battuta e nella difesa, oltre a strategia di squadra e tempestività nelle decisioni.

Altre risposte alla domanda : Si gioca su un diamante : gioca; diamante; La squadra di calcio che gioca in casa a Ferrara; Alizé nota gioca trice di tennis francese; Le sale per gioca re a tombola; Una gioca ta tipicamente natalizia; gioca no con il gomitolo; Lista di gioca tori di basket; Lo sport con il diamante ; diamante sfaccettato; Un famoso diamante ; Lo è il diamante non ancora raffinato; Quella del diamante include trasparenza e rarità;

Cerca altre Definizioni