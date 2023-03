Getto d acqua a pioggia - Cruciverba

L'acqua è un composto chimico di formula molecolare H 2 O, in cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di ossigeno con legame covalente polare. In condizioni di temperatura e pressione normali si presenta come un sistema bifase, costituito da un liquido incolore e insapore (che viene chiamato "acqua" in senso stretto) e da un vapore incolore (detto vapore acqueo). Si presenta allo stato solido (detto ghiaccio) nel caso in cui la temperatura sia uguale o inferiore ...

Si intende come doccia uno strumento che permette all'acqua di scivolare sopra la persona, stando questa in piedi e senza produrre accumulo d'acqua.