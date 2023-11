La definizione e la soluzione di: Getta un attrezzo sferico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Getta un attrezzo sferico

getto un attrezzo sferico" />Ivan Ivanov (3 gennaio 1992) è un pesista kazako. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Getta un attrezzo sferico : getta; attrezzo; sferico; Si getta vuota per tirarla su piena; L ingordigia di chi si getta su un piatto; La getta il manager del pugile sconfitto; Si getta nel Lago d Iseo; Produce molti usa e getta ; Una Dora che si getta nel Po; attrezzo da demolitori; Un attrezzo per il fai da te; attrezzo che avvolge il filo in matasse; Può lanciare il suo attrezzo a oltre 90 m; Un attrezzo per dissodare le zolle; attrezzo da lanciare; Frutto sferico ; Un legume sferico ; Ordine di Protozoi con il corpo quasi sferico ; Medicinale sferico ; Vaso sferico in vetro trasparente per pesci;

