Lo furono Calvino e Lutero - Cruciverba

Jehan Cauvin (pron. fr. AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[dãn kov~]), noto in italiano come Giovanni Calvino (Noyon, 10 luglio 1509 – Ginevra, 27 maggio 1564) è stato un umanista e teologo francese.

L'eresia è una dottrina considerata come deviante dall'ortodossia religiosa alla cui tradizione si collega, come storicamente quella cattolica. Il termine viene utilizzato anche fuori dall'ambito religioso, in senso figurato, per indicare un'opinione o una dottrina filosofica, politica, scientifica o persino artistica in disaccordo con quelle generalmente accettate come autorevoli.