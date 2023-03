Frammento di pietra - Cruciverba

I Giganti di Mont'e Prama (Sos gigantes de Monti Prama in lingua sarda) sono antiche sculture risalenti alla Civiltà nuragica ritrovate casualmente nel marzo del 1974 in località Mont'e Prama nel Sinis di Cabras, nella Sardegna centro-occidentale. Sono state scolpite a tutto tondo ognuna a partire da un unico blocco di calcarenite locale proveniente da cave distanti in linea d'aria sedici chilometri. La loro altezza varia tra i due e i due metri e mezzo e come nelle ...

La scaglia, in zoologia, è una piccola lamella rigida che origina dalla pelle di alcuni animali a scopo protettivo. È tipica dei pesci e si differenzia da quella dei rettili detta più propriamente squama. Le scaglie sono abbastanza comuni e si sono evolute diverse volte con varie strutture e funzioni. Nei lepidotteri (farfalle e falene) ricoprono le ali conferendo loro le varie colorazioni.