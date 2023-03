Un filtro contro le email indesiderate - Cruciverba

Email spam è una categoria di spam che sfrutta le email per l'invio di messaggi indesiderati, cioè messaggi che non sono stati richiesti dal destinatario. Più precisamente si usa il termine Unsolicited Bulk Email (UBE) per identificare email indesiderate inviate in grandi quantità e Unsolicited Commercial Email (UCE) quando le email di spam hanno contenuto commerciale. Lo spam via email può avere diversi scopi, dalla pubblicità (di prodotti o siti Web) alla truffa e ...

Lo spam (o spamming) indica l'invio, attraverso indirizzi generici non verificati o sconosciuti, di messaggi pubblicitari indesiderati o non richiesti, generalmente di carattere commerciale. Lo spam è noto anche come posta spazzatura (in inglese junk mail) o posta indesiderata. Può essere attuato attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, tag board, forum, Facebook e altri servizi di rete sociale.