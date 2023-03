Un film da ridere - Cruciverba

Ghost Rider è un film del 2007 scritto e diretto da Mark Steven Johnson, basato sull'omonimo personaggio dei fumetti, pubblicato dalla Marvel Comics e creato da Gary Friedrich, Michael Ploog e Roy Thomas.

Un comico è un artista che intrattiene un pubblico cercando di farlo ridere con battute, racconti, situazioni divertenti o comportandosi in modo divertente (come in una farsa), ed eventualmente usando oggetti di scena. A volte il comico si rivolge direttamente al pubblico, abbattendo quindi la cosiddetta quarta parete: in questi casi si parla di stand-up comedy. Spesso il comico è accompagnato da una spalla, per cui, oltre ai comici solisti, esistono anche coppie o terzetti di comici.