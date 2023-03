Fiabesche creature con la barba - Cruciverba

Nonno Gelo (in russo: ´, traslitterato: Ded Moroz, pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['det m'ros]) è il tradizionale portatore di doni nel folclore natalizio russo e, per influsso sovietico durante il periodo del comunismo, anche negli altri Paesi dell'est.

Nell'ambito della magia e dell'alchimia il termine gnomo venne introdotto da Paracelso dopo il 1493, nel suo Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris (ma stampato per la prima volta in italiano nel XVIII secolo), per indicare uno spirito ctonio, mentre in seguito il termine è stato adottato nel folklore europeo e utilizzato nella letteratura fantasy per designare spiritelli legati alla terra.