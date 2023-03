Fettine di carne ripiene - Cruciverba

Le bombette (talvolta indicate come bombette pugliesi) sono degli involtini di carne fresca di maiale ripieni e cotti alla brace, tipici della Valle d'Itria (in particolare di Martina Franca) e diffusi in Puglia soprattutto nelle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. Le ricette, variabili da località a località, solitamente prevedono un ripieno a base di formaggio e spezie.

L'involtino è una pietanza, presente nella tradizione gastronomica di vari paesi.