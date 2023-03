Fermaglio per orecchini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fermaglio per orecchini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CLIP

Soluzione e Curiosità per: Fermaglio per orecchini Il Museo Nazionale del Bargello è un museo di Firenze, dedicato alla scultura, facente parte insieme alle Cappelle Medicee, Orsanmichele, Palazzo Davanzati e Casa Martelli, dei Musei del Bargello. Clip – abbreviazione di videoclip

– abbreviazione di videoclip Clip – graffetta metallica usata in chirurgia

– graffetta metallica usata in chirurgia CLIP – peptide della catena invariante associato alle molecole MHC di classe II ( Class II-associated invariant chain peptide )

– peptide della catena invariante associato alle molecole MHC di classe II ( ) Chiusura a clip – metodo di chiusura con bottone a pressione per vestiti e altro

– metodo di chiusura con bottone a pressione per vestiti e altro Clip – film del 2012 diretto da Maja Miloš

– film del 2012 diretto da Maja Miloš Clip – rivetto in materiale plastico utilizzato in carrozzeria o altri impieghi

– rivetto in materiale plastico utilizzato in carrozzeria o altri impieghi Clip – Tecnologia di Stampa 3D Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «clip» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Fermaglio per orecchini : fermaglio; orecchini; fermaglio da orecchini Il fermaglio di certi orecchini fermaglio che può essere prezioso Un tipo di fermaglio fermaglio a C Fermaglio da orecchini Appoggio per orecchini Anello e orecchini uguali Il fermaglio di certi orecchini Li stringono gli orecchini Cerca altre Definizioni