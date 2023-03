Un felino... con le basette - Cruciverba

La lince europea o lince eurasiatica (Lynx lynx Linnaeus, 1758) è uno dei maggiori predatori delle foreste europee e siberiane. Presenta un colore giallo-scuro con macchie nere. Una volta questo felino era presente in tutta Europa. A partire dalla fine del XIX secolo, in seguito alle campagne di sterminio perpetuate in molti Paesi e alla riduzione del suo habitat, si è estinto in molti Paesi dell'Europa centrale e dell'Europa occidentale, ma sono ...

La lince (Lynx Kerr, 1792), chiamata anticamente anche lonza o gattopardo, è un felide appartenente alla sottofamiglia Felinae. Si distingue facilmente dai suoi simili per il muso incorniciato da lunghi peli, detti "favoriti", le orecchie triangolari terminanti con un ciuffo di peli neri e il corpo dotato di una corta coda e di lunghe zampe. Inoltre possiede solo 28 denti, invece che 30 come tutti gli altri felini.