Un erba per insalate - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SCAROLA

Altra risposta : SCAROLA - RUCOLA

Significato/Curiosita : Un erba per insalate

Viene tuttora chiamata “erba fratesca”. nella cucina siciliana, 'a purciddana è usata per la preparazione di insalate, come l'insalata ferragostana con pomodori... Viene tuttora chiamata “fratesca”. nella cucina siciliana, 'a purciddana è usatala preparazione di, comeferragostana con pomodori... L'indivia (dal greco tß, attestata nei Geoponica bizantini), regionalmente anche scarola (Cichorium endivia var. latifolia), è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae (o Composite). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

