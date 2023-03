Un edificio diviso in classi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un edificio diviso in classi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCUOLA

Soluzione e Curiosità per: Un edificio diviso in classi Le classi di efficienza energetica (dette impropriamente classi di consumo energetico) europee sono le suddivisioni dei valori di efficienza — principalmente per elettrodomestici a uso casalingo, ma non solo — in fasce tra loro contigue. Una scuola è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali appartenenti al settore dei lavoratori della conoscenza. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Un edificio diviso in classi : edificio; diviso; classi; L edificio megalitico sardo Un edificio di campagna Santa __: l edificio in cui risiede papa Francesco Un curioso edificio di Praga progettato da Frank Gehry edificio pieno di carcerati È diviso in dodici costellazioni diviso in due Ventisei diviso due Five... diviso five diviso in due sezioni Un classico dei film di fantascienza Una scuola classica o scientifica Ultime in classifica Si precedono in classifica classifica i terremoti Cerca altre Definizioni