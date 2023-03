Si divide in quarti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si divide in quarti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORA

Soluzione e Curiosità per: Si divide in quarti La rosa dei venti (chiamata anche stella dei venti o simbolo dei venti) è un diagramma che rappresenta schematicamente la provenienza dei venti che insistono in una determinata regione, durante un periodo di tempo piuttosto lungo. Il suo scopo iniziale era indicare la posizione dei venti in base ai quattro punti cardinali: Nord, Sud, Est, Ovest. Sigle Organisation de la Résistance de l'Armée – organizzazione della resistenza francese Codici ORA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orano (Algeria)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orano (Algeria) ora – codice ISO 639-3 della lingua oroha Geografia Ora – comune della provincia di Bolzano (Italia)

– comune della provincia di Bolzano (Italia) Ora – comune della prefettura di Gunma (Giappone) Musica Ora – album di Jovanotti del 2011

– album di Jovanotti del 2011 Ora – singolo di Jovanotti del 2011, dall'omonimo album

– singolo di Jovanotti del 2011, dall'omonimo album Ora – album di Rita Ora del 2012

– album di Rita Ora del 2012 Ora – album di Gigi D'Alessio del 2013

– album di Gigi D'Alessio del 2013 Ora – singolo di Gigi D'Alessio del 2013, dall'omonimo album

– singolo di Gigi D'Alessio del 2013, dall'omonimo album Ora – singolo di Renzo Rubino del 2014

– singolo di Renzo Rubino del 2014 Ora – singolo di Aiello del 2021

– singolo di Aiello del 2021 Ora – album del gruppo Diaframma del 2022 Altro Ora – azienda automobilistica cinese

– azienda automobilistica cinese Ora – unità di misura di tempo

– unità di misura di tempo Ora del Garda – vento del lago di Garda

– vento del lago di Garda .ora – estensione del formato OpenRaster

– estensione del formato OpenRaster Rita Ora – cantante, attrice e modella britannica di origine kosovara Pagine correlate Oro (disambigua) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ora» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

