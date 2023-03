La diva ritratta su una grata in una celebre foto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La diva ritratta su una grata in una celebre foto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MONROE

Soluzione e Curiosità per: La diva ritratta su una grata in una celebre foto Il divismo è un fenomeno di costume iniziato nel XIX secolo che consiste, essenzialmente, in un processo di quasi divinizzazione dei protagonisti di teatro, cinema, musica, sport, la cui immagine diventa un'icona altamente simbolica e onnipresente nella vita della gente comune, quasi pari alle icone religiose dei secoli passati: le persone che provocano tale fenomeno vengono definite divi e dive, uomini e donne, ossia celebri personaggi che sono sostenuti da numerosi ammiratori ... Marilyn Monroe (/Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'mæln mn'o/), pseudonimo di Norma Jeane Mortenson Baker (Los Angeles, 1º giugno 1926 – Los Angeles, 5 agosto 1962), è stata un'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, tra le più celebri attrici della storia del cinema. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

