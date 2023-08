Si disputa misurandosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si disputa misurandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GARA

Significato/Curiosita : Si disputa misurandosi

Fatto che per la prima volta la musica d'autore sbarca negli stadi, misurandosi direttamente con il grande pubblico; il seguito popolare che ne deriva... Maschile e cognome ungherese garay gara – contrazione del cognome irlandese o'gara józef gara – poeta polacco gara – quotidiano spagnolo altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si disputa misurandosi : disputa; misurandosi; Lo slalom disputa to contemporaneamente; Lo disputa no Barcelona e Real Madrid: El spa; Litigio disputa ; Si è disputa to sul circuito di Shanghai; Si disputa il 2 luglio e il 16 agosto; Quelli del 2022 si disputa rono a Orano in Algeria;

Cerca altre Definizioni