Un diffuso nome russo - Cruciverba

Il rublo russo, simbolo: , (in russo: rubl'; plurale ´, rublí) è la valuta della Federazione Russa e delle autoproclamate repubbliche di Abcasia e Ossezia del Sud. Un rublo è diviso in 100 copechi (o copeche, ´). Il codice ISO 4217 per il rublo è RUB. Il codice precedente, RUR, si riferisce alla valuta precedente al 1998 (1 RUB = 1000 RUR).

Igor' Fëdorovic Stravinskij, anglicizzato e francesizzato in Igor Stravinsky (in russo: ; Lomonosov, 17 giugno 1882 – New York, 6 aprile 1971), è stato un compositore e direttore d'orchestra russo naturalizzato francese nel 1934, poi divenuto statunitense nel 1945.