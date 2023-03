Si dice per indicare un fatto improvviso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per indicare un fatto improvviso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAC

Soluzione e Curiosità per: Si dice per indicare un fatto improvviso Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Chimica TaC – formula chimica del carburo di tantalio Codici TAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tacloban (Filippine)

tac – codice ISO 639-3 della lingua tarahumara bassa

TAC – codice ISO 3166-2:PE della regione di Tacna (Perù) Geografia Tác – comune della contea di Fejér (Ungheria) Medicina Tomografia assiale computerizzata – chiamata nel linguaggio comune TAC. Musica T.A.C. – gruppo musicale italiano industrial

– gruppo musicale italiano industrial Tac...! – album di Franco Califano del 1977 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «TAC» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

