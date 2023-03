Il culto del bello - Cruciverba

Il culto di Chucky (Cult of Chucky) è un film statunitense scritto e diretto da Don Mancini. Proiettato in anteprima nella prima giornata del Fright Festival di Londra, il film è uscito direttamente in Blu-ray, DVD e on demand nel 2017; è il settimo capitolo del franchise de La bambola assassina. In questo film, oltre al Chucky originale, vengono introdotti un pupazzo Tipo Bello nuovo di zecca, uno recentemente sepolto e senza un braccio e uno con i capelli corti, ...

L'estetica denota sia l'esperienza sensibile del bello, sia la teoria che ne codifica i criteri attraverso una dottrina del giudizio o del sentimento di piacere, fino a diventare in età moderna un settore della filosofia incentrato sulla conoscenza della bellezza naturale o artistica.