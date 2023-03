I cubetti per il drink - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I cubetti per il drink. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ICE

Soluzione e Curiosità per: I cubetti per il drink Il Gin Fizz è un cocktail, un long drink a base di gin e soda. È alcolico generalmente al 15%. È un cocktail ufficiale dell'IBA. Acronimi Immigration and Customs Enforcement – sezione della sicurezza interna statunitense dedicata alla vigilanza sulle leggi doganali e sull'immigrazione

– sezione della sicurezza interna statunitense dedicata alla vigilanza sulle leggi doganali e sull'immigrazione In Case of Emergency (In Caso di Emergenza) – numero di telefono nella rubrica del cellulare da chiamare in caso di emergenza

(In Caso di Emergenza) – numero di telefono nella rubrica del cellulare da chiamare in caso di emergenza Industria Costruzioni Elettromeccaniche – azienda italiana di strumenti per misure elettriche

– azienda italiana di strumenti per misure elettriche Information Concealment Engine – cifrario a blocchi

– cifrario a blocchi Iniziativa dei cittadini europei – strumento di partecipazione alla politica dell'Unione europea

– strumento di partecipazione alla politica dell'Unione europea Instituto Costarricense de Electricidad – impresa erogatrice dei servizi di energia elettrica in Costa Rica

– impresa erogatrice dei servizi di energia elettrica in Costa Rica Internal Combustion Engine – motore a combustione interna

– motore a combustione interna InterCityExpress – il treno ad alta velocità della Deutsche Bahn

– il treno ad alta velocità della Deutsche Bahn International Cometary Explorer – missione spaziale congiunta della NASA e dell'ESA

– missione spaziale congiunta della NASA e dell'ESA Intrusion Countermeasures Electronics – programmi che proteggono dei dati nella realtà virtuale nella letteratura cyberpunk

– programmi che proteggono dei dati nella realtà virtuale nella letteratura cyberpunk Istituto nazionale per il commercio estero – ora denominata "ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane" – Agenzia pubblica italiana per la promozione degli scambi commerciali internazionali

– ora denominata "ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane" – Agenzia pubblica italiana per la promozione degli scambi commerciali internazionali Izquierda Comunista de España – Sinistra Comunista di Spagna, partito politico spagnolo degli anni trenta

– Sinistra Comunista di Spagna, partito politico spagnolo degli anni trenta InterContinental Exchange Chimica Ice – nome alternativo della metanfetamina Cinema Ice – film del 1970 diretto da Robert Kramer

– film del 1970 diretto da Robert Kramer Ice – film del 1994 diretto da Brook Yeaton Codici ice – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua islandese Fumetti Ice – personaggio dei fumetti DC Comics

– personaggio dei fumetti DC Comics Ice (Anime e Manga) Letteratura Ghiaccio per l'87º Distretto (Ice) – romanzo di Ed McBain del 1983 Musica Ice – gruppo musicale italiano originario di Sassari

– gruppo musicale italiano originario di Sassari Ice MC – musicista britannico di musica hip house e eurodance

– musicista britannico di musica hip house e eurodance Ice – singolo dei The Rasmus del 1997

– singolo dei The Rasmus del 1997 Ice – singolo di Morgenštern del 2020 Televisione Ice – miniserie televisiva statunitense del 2011

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

