Crudelia De _ : personaggio de La carica dei 101 - Cruciverba

Antropologia

Mon – emblemi gentilizi del Giappone

– emblemi gentilizi del Giappone Mon – gruppo etnico della Birmania

– gruppo etnico della Birmania Mon o Th – gruppo etnico del Vietnam

Architettura

Mon ( letteralmente: "cancello") – portale di ingresso ai templi buddhisti giapponesi

Biologia

MON 810 – mais geneticamente modificato

Codici e sigle

MON – codice nazionale CIO del Principato di Monaco

– codice nazionale CIO del Principato di Monaco MON – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Hermitage di Mount Cook (Nuova Zelanda)

– codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Hermitage di Mount Cook (Nuova Zelanda) MON – codice vettore ICAO di Monarch Airlines

– codice vettore ICAO di Monarch Airlines MON – codice ISO 3166-2:GB del Monmouthshire (Regno Unito)

– codice ISO 3166-2:GB del Monmouthshire (Regno Unito) MON – hull classification symbol (simbolo di classificazione di scafo) dell'US Navy per unità fluviali durante la guerra del Vietnam

– (simbolo di classificazione di scafo) dell'US Navy per unità fluviali durante la guerra del Vietnam MON – sigla di Margine operativo netto

– sigla di Margine operativo netto MON – abbreviazione aeronautica di Above mountains – Al di sopra delle montagne

– abbreviazione aeronautica di – Al di sopra delle montagne Mon – abbreviazione della costellazione dell'Unicorno

– abbreviazione della costellazione dell'Unicorno mon – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mongola

Gastronomia

Mon – dolce italiano tradizionale del comune di Mongardino

Linguistica

Mon – lingua appartenente alle lingue mon khmer

– lingua appartenente alle lingue mon khmer Mon khmer – famiglia linguistica appartenente alle lingue austroasiatiche

Numismatica

Mon – antica moneta giapponese

Geografia

Birmania

Stato Mon – divisione amministrativa

Danimarca

Møn – isola ed ex comune, ora frazione del comune di Vordingborg (Selandia)

India

Mon – città nel distretto di Mon (Nagaland) Distretto di Mon – distretto con capoluogo Mon

– città nel distretto di Mon (Nagaland)

Svizzera

Mon – ex comune ora frazione di Albula, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)

Musica

Mòn – gruppo musicale italiano

– gruppo musicale italiano Møn – gruppo musicale francese

– gruppo musicale francese Mon – pseudonimo della cantautrice spagnola Monica Coronado

