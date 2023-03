Così è uno che si dà da fare - Cruciverba

Si può fare è un film del 2008 diretto da Giulio Manfredonia, scritto dal regista con Fabio Bonifacci, autore anche del soggetto, ispirato alle storie vere delle cooperative sociali nate negli anni ottanta per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi in seguito alla Legge Basaglia, in particolare a quella della cooperativa "Noncello" di Pordenone.

Attivo – Diatesi attiva

– Diatesi attiva Attivo – stato patrimoniale

– stato patrimoniale Attivo – partner che durante il rapporto sessuale assume ruolo predominante