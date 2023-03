Così sono i frutti acerbi - Cruciverba

I plàtani sono frutti prodotti dalle cultivar di banana appartenenti al genere Musa, M. acuminata e M. balbisiana. In Sudamerica viene fatta distinzione tra banane e platani. In Italia invece, generalmente i platani che si trovano in commercio sono le varietà di banane da consumare cotte e non fresche; vengono anche chiamate banane verdi o banane da cottura.

Gli Agri Decumates o Decumates Agri furono una regione della provincia romana della Germania superiore, comprendente l'area della Foresta Nera tra il fiume Meno, le sorgenti del Danubio e il corso del Reno superiore fra il lago di Costanza e la sua confluenza col Meno, e corrispondente all'odierna Germania sud-occidentale (Baden-Württemberg). A sud-est i Decumates confinavano con la Rezia, provincia importante dal punto di vista militare. L'unica testimonianza antica del nome Agri Decumates proviene dal De origine et situ Germanorum di Tacito.