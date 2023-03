La coppia in arrivo - Cruciverba

La nona edizione del reality show Pechino Express, sottotitolata La rotta dei sultani, è andata in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now dal 10 marzo al 12 maggio 2022 per 10 puntate. La conduzione è affidata per l'ottavo anno consecutivo a Costantino della Gherardesca, sostituito dalla quinta all'ottava puntata da Enzo Miccio per un infortunio, e con il quale co-conduce le ultime due puntate.

Sigle

ricevuta di ritorno – abbreviazione usata impropriamente per avviso di ricevimento

– abbreviazione usata impropriamente per Roundup ready – colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate

– colture geneticamente modificate al fine di tollerare erbicidi a base di glyphosate RR – Rischio relativo

Chimica

RR – abbreviazione dell'enzima ribonucleotide reduttasi

Codici

RR – codice vettore IATA di Royal Air Force

RR – codice ISO 3166-2:BR di Roraima (Brasile)

RR – codice ISO 3166-2:MU di Rivière du Rempart (Mauritius)

Informatica

RR (Round Robin) – algoritmo di scheduling

– algoritmo di scheduling Resource Record – record di un database DNS

Altro