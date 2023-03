Lo si conserva in lingotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si conserva in lingotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Soluzione e Curiosità per: Lo si conserva in lingotti La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, anche nota semplicemente come Pinacoteca Agnelli, è un museo d'arte con sede a Torino. L'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è Au (dal latino aurum). È un metallo di transizione tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo, dovuto all'assorbimento delle lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si conserva in lingotti : conserva; lingotti; Un modo di conservare certi ortaggi Si conserva in sacche per le trasfusioni Si conserva in testa Si conserva in barattoli Un modo di conservare i peperoni lingotti metallici Si fonde in lingotti Cerca altre Definizioni