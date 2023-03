Vi si coniano monete - Cruciverba

Per moneta in senso generale si intende tutto quello che viene utilizzato come mezzo di pagamento e intermediario degli scambi e che svolge le funzioni di:

Zecca – tipo di acaro

Geografia

Zecca – località, non frazione, di Pandino in provincia di Cremona

Largo Zecca – piazza nel centro storico di Genova. Vicino alla Casa di Giuseppe Mazzini

Persone

Adriano Zecca (1923-1983) – calciatore italiano

(1857-1925) – politico italiano Vincenzo Zecca (1832-1916) – scrittore, storico e archeologo italiano

