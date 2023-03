Brooklyn, il cui territorio corrisponde a quello della contea di Kings, è il più popoloso dei cinque distretti (in inglese borough) della città di New York. Con una popolazione di circa 2.648.403 abitanti nel 2020 è la contea più popolosa dello stato, la seconda contea più densamente popolata degli interi Stati Uniti d'America (dietro a New York County, comprendente Manhattan).

Sigle

Barisan Nasional – partito politico malese

– partito politico malese Bn – benzile

Bianco e nero (fotografia)

Blocco Nazionale – coalizione elettorale italiana del 1948

– coalizione elettorale italiana del 1948 as at, Vasilikón Naftikón, la Marina Reale greca attiva fino al 1973

Chimica

BN – formula chimica del nitruro di boro

Codici

BN – codice vettore IATA di Forward Air International Airlines

bn – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bengalese

BN – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Brunei

BN – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Benevento (Italia)

BN – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Bistria-Nasaud (Romania)

Informatica

.bn – dominio di primo livello del Brunei

Mineralogia

Bn – abbreviazione di bornite

Trasporti

BN – targa automobilistica di Vidin (Bulgaria)

BN – targa automobilistica di Bonn (Germania)

BN – targa automobilistica di Bangka (Indonesia)

BN – targa automobilistica di Bánovce nad Bebravou (Slovacchia)

BN – targa automobilistica della provincia di Benevento (Italia)

Altro