Si conduce in cerca di un accordo - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : TRATTATIVA

Soluzione e Curiosità per: Si conduce in cerca di un accordo Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani (Ravenna, 4 settembre 1962), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disc jockey italiano. La trattativa Stato-mafia è stata una serie di contatti e incontri avvenuti tra esponenti delle istituzioni italiane e rappresentanti dell'associazione mafiosa Cosa nostra durante le stragi del 1992-1993. L'inizio della trattativa è riconducibile all'omicidio di Salvo Lima, referente politico di Cosa nostra, assassinato dall'organizzazione per non averne difeso gli interessi nel corso del maxiprocesso di Palermo, conclusosi il 30 gennaio 1992 con la condanna definitiva di centinaia di mafiosi. Secondo le testimonianze dei partecipanti, la trattativa fu portata avanti con l'intenzione di porre fine alle stragi in cambio di favori concessi all'associazione mafiosa da parte delle istituzioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

