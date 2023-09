Si fa con tessere di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa con tessere di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INTARSIO

Significato/Curiosità : Si fa con tessere di legno

L'intarsio è una tecnica decorativa che prevede l'inserimento di pezzi di legno di diverse tonalità, forme o specie all'interno di una superficie di legno di base per creare un motivo o un disegno. È una tecnica artigianale che richiede abilità e precisione. Per realizzare un'intarsio, vengono utilizzate piccole tessere di legno, chiamate anche "inlays" o "marchette", che vengono tagliate in forme specifiche e inserite nel legno di base. Le tessere di legno possono avere diverse tonalità di colore, permettendo di creare sfumature e dettagli nel disegno finale. Il processo di intarsio comporta solitamente diverse fasi. Innanzitutto, viene selezionato il legno di base, che può essere di diversi tipi e tonalità. Poi vengono scelti i pezzi di legno per creare il disegno desiderato. Le tessere vengono tagliate con precisione e poi incastonate nel legno di base, creando il motivo o il disegno. A volte viene utilizzata anche una sottile striscia di legno chiamata "linea di bordo" per delineare i contorni delle tessere e definire meglio il disegno.

