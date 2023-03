Le comodità del ricco - Cruciverba

Maneggi per maritare una figlia, in originale I manezzi pe majâ na figgia, è una commedia teatrale in lingua genovese, scritta da Niccolò Bacigalupo.

Sigle

Adventure Game Interpreter – strumento di sviluppo di videogiochi di Sierra Online

– agenzia di stampa italiana Alliance Graphique Internationale – associazione fondata a Zurigo nel 1952 e volta alla promozione del graphic design.

Associazione goistica italiana

Associazione goliardica italiana – associazione degli studenti universitari liberali fino al 1968, rappresentata nell'UNURI

Associazione guide italiane – antica associazione italiana del guidismo cattolico, confluita in Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

– azienda di trasporto pubblico italiana Auxiliary General Intelligence – navi militari per la raccolta d'informazioni e la sorveglianza elettronica

Codici

agi – codice ISO 639-3 della lingua agariya

Geologia

AGI – Argilloscisti di Costagiutta – nel comune di Mignanego, provincia di Genova, sintema stratigrafico della Liguria

Altro