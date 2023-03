Combinazione - Cruciverba

Nel calcolo combinatorio, dati n {\displaystyle n} e Caso – in filosofia, concetto che rinvia alla mancanza di concatenazione causale

– in filosofia, concetto che rinvia alla mancanza di concatenazione causale Caso – in linguistica, categoria grammaticale

– in linguistica, categoria grammaticale Caso – nella mitologia classica, figlio della ninfa Melia

– nella mitologia classica, figlio della ninfa Melia Il caso – serie televisiva svedese

– serie televisiva svedese Il caso – programma televisivo di attualità Geografia Caso – comune spagnolo delle Asturie

– comune spagnolo delle Asturie Caso ( Kàsos ) – isola del Dodecaneso, Grecia

( ) – isola del Dodecaneso, Grecia Caso – frazione del comune italiano di Alassio, in provincia di Savona, Liguria

– frazione del comune italiano di Alassio, in provincia di Savona, Liguria Caso – frazione del comune italiano di Sant'Anatolia di Narco, in provincia di Perugia, Umbria Persone Andrea Caso (1985) – politico italiano

(1985) – politico italiano Ángeles Caso (1959) – scrittrice spagnola

(1959) – scrittrice spagnola Beniamino Caso (1824-1883) – politico italiano

(1824-1883) – politico italiano Cesare Caso (1903-1987) – pittore italiano

(1903-1987) – pittore italiano Domenico Caso (1954) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

(1954) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Gaetano Caso (1959) – ex pugile ed arbitro di pugilato italiano

(1959) – ex pugile ed arbitro di pugilato italiano Giovanni Caso (1896-1958) – docente e politico italiano

(1896-1958) – docente e politico italiano Pasquale Caso (1871-1947) – politico italiano

