La coda delle scimmie - Cruciverba

Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (Dawn of the Planet of the Apes) è un film del 2014 diretto da Matt Reeves.

Geografia

Ie – villaggio della prefettura di Okinawa (Giappone)

Sigle

Iarnród Éireann – ferrovie irlandesi

Internet Explorer – browser della Microsoft

Codici

IE – codice vettore IATA di Solomon Airlines

ie – codice ISO 639-2 alpha-2 dell'Occidental/Interlingue

IE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica d'Irlanda

Informatica

.ie – dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda

.ie – Estensione del file Impianto elettrico del software Progetto Integra sviluppato da Exel s.r.l.

Altro