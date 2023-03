Chi parte, la cambia - Cruciverba

Mentre tutto cambia è il secondo album in studio della cantautrice italiana Annalisa, pubblicato il 27 marzo 2012 dalla Warner Music Italy. È stato possibile ordinare l'album in anteprima su iTunes a partire dal 13 marzo.

L'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce l'atmosfera terrestre. È essenziale per la vita della maggior parte degli organismi animali e vegetali, in particolare per la vita umana, per cui la sua salvaguardia è fondamentale ed è regolata da apposite norme legislative. Tale miscela gassosa trova molte applicazioni nell'ambito industriale e nell'uso quotidiano, in particolare sotto forma di aria compressa (cioè sottoposta a pressione) e di aria liquida.