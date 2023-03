Il re che beveva veleno - Cruciverba

L'alimentazione nell'antica Roma era basata su quei cibi resi necessari per la salute del corpo che all'inizio della storia romana si caratterizzavano per la loro semplicità e immediata disponibilità. In seguito, entrando i Romani in contatto, commercialmente e militarmente, con culture più evolute, divennero sempre più raffinati nella ricerca dei sapori.

Mitridate Eupatore Dioniso (in greco antico: dt pt s, Mithridátes Eupátor Diónysos; 132 a.C. – Panticapeo, 63 a.C.), noto come Mitridate il Grande (a dt, Mégas Mithridátes) e chiamato nella storiografia moderna Mitridate VI del Ponto, o semplicemente Mitridate VI, è stato un sovrano pontico, ottavo re del Ponto dal 111 a.C. alla sua morte.