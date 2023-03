Si va in centro per vederle - Cruciverba

The Voice Kids è un programma televisivo italiano in onda dal 4 marzo 2023 in prima serata su Rai 1. Si tratta dello spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Va in onda dallo studio 2000, del centro di produzione Rai di Via Mecenate a Milano.

CentoVetrine è stata una soap opera italiana prodotta da Mediavivere in 15 stagioni dal 2001 al 2016 per le reti televisive Mediaset. Ambientata a Torino, trattava di amore e affari intrecciando le storie di più famiglie legate alla catena di negozi CentoVetrine e alla ditta Ferri. Fu trasmessa quasi interamente su Canale 5 dall'8 gennaio 2001 all'8 agosto 2016; per tre mesi, tra il 15 dicembre 2014 e il 10 marzo 2015 fu altresì trasmessa da Rete 4. Con 3 318 episodi prodotti e trasmessi in 15 stagioni è la soap opera italiana più longeva dopo Un posto al sole.