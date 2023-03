Casa di cura in montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa di cura in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANATORIO

Soluzione e Curiosità per: Casa di cura in montagna La cura dal benessere (A Cure for Wellness) è un film del 2016 diretto da Gore Verbinski. Il sanatorio è una tipologia di centri ospedalieri strutturati per la cura di malattie croniche a lunga degenza, tipicamente respiratorie come ad esempio la tubercolosi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

